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Важное примечание о риске: Торговля бинарными опционами может генерировать значительные
выгоды, но также включает в себя риск частичной или полной потери средств и должны быть
рассмотрены первоначальными инвесторами. Мы настоятельно рекомендуем прочитать наши условия
и положения и страницу отказа от ответственности, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
Клиенты должны быть осведомлены о своем индивидуальном обязательстве по уплате налога на
прирост капитала в стране своего постоянного проживания.
Закон запрещает уговаривать американских граждан покупать и продавать товарные опционы, даже
если они называются "предсказательными" контрактами, за исключением случаев, когда они
зарегистрированы для торговли и торгуются на бирже, зарегистрированной CFTC, или когда они
юридически освобождены.